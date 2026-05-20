◇MLB ドジャース5-4パドレス(日本時間20日、ペトコ・パーク)オリンピック3大会連続メダルの元卓球女子日本代表の石川佳純さんが日本時間20日、パドレスとドジャース戦の始球式に登場しました。石川さんはパドレスのユニフォームと帽子を身につけてマウンドへ。大きな拍手に包まれる中、サウスポーから投じたボールは見事ノーバウンドでキャッチャーミットに収まり、球場を沸かせました。捕手役は、パドレスの松井裕樹投手が務め、