地元住民や観光客がタイの新年に合わせたソンクラーン（水かけ祭り）を水鉄砲で祝う様子＝タイの首都バンコク/Chalinee Thirasupa/Reuters（CNN）タイ外務省は19日、93カ国・地域からの旅行者を対象とした60日間のビザ（査証）なし入国プログラムを終了すると発表した。タイへの数カ月単位のバックパック旅行の手はずを整えるのは一段と難しくなるかもしれない。オーストラリアや英国、米国などからの訪問者は代わりに、30日間のビ