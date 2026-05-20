◇SV.LEAGUE AWARDS 2025-26(19日、都内)国内バレーボールSVリーグの年間表彰を行うアウォーズが19日に開催され、SVリーグ王者に輝いた大阪ブルテオン(以下、大阪B)の西田有志選手がチャンピオンシップMVPを受賞。会見で、支えとなった妻の古賀紗理那さんへの感謝を語りました。西田選手がキャプテンを務める大阪Bは、サントリーサンバーズ大阪とのファイナルを2勝1敗で制し優勝。第3戦では西田選手がサービスエースを決めるなど躍