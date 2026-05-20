新鮮な朝取れシラスをパック詰めする様子＝１８日、平敏丸の直売所銀色に輝く大漁のシラス。横須賀市佐島の網元「平敏丸」の直売所に併設された加工場では１８日早朝、従業員が相模湾で朝取れたばかりのシラスを氷水で洗い、パック詰めしていた。平野敏幸代表（５５）は「春にこんな大漁なのは珍しい。何年ぶりだろう」と喜ぶ。