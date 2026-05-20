インスタグラム更新ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が19日、自身のインスタグラムを更新。雪上とは雰囲気が一変した私服姿を公開すると、ファンの反響を呼んでいる。セットアップのデニム姿で、サングラスに手をかけるようなポーズを見せた村瀬。「オーダーメイドデニム最高です」と記して、著名人にも多くファンを持つ縫製