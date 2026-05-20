【モデルプレス＝2026/05/20】現在放送中のテレビ朝日系ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（毎週水曜よる9時〜）で主演を務める女優の土屋太鳳。持ち前の圧倒的な身体能力と、役の感情を生々しくすくい上げる誠実な演技力で、常に観る者を魅了している。本記事では、そんな土屋の名作映画を3つ紹介する。【写真】31歳朝ドラヒロイン、共演者と熱いハグ◆「春待つ僕ら」（2018年）あなしん氏の人気コミックを実写化した本作は