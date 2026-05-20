【モデルプレス＝2026/05/20】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が5月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。まるで“ショートカット”にイメチェンしたかのような写真を投稿し、ファンから反響が寄せられている。【写真】指原プロデュース28歳美女「髪飾り交換こ」特別なオフショ◆大谷映美里、大場花菜との髪飾り交換ショットを公開大谷が公開したのは、同グループが開催したファンクラブ