これは筆者の知人Aの体験談です。Aの義母は古風な生活が好きな人。洗濯機や冷蔵庫は持っているものの、それ以外の家電には頼らない生活をしていました。「昔の主婦は家電なんて使わないのが普通」が口癖のように出てくる義母は、便利家電を使いこなすAとは正反対。家事や育児に加え、仕事もしているAにとって、家電はその負担を大いに軽くしてくれる便利なものです。家電の便利さを義母にも知ってもらいたいとAが取った行動とは…