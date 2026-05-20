日韓シャトル外交で高市早苗首相と李在明大統領は、両国で原油の共同備蓄や液化天然ガスを融通し合うことで合意したが、浮き彫りになったのはホルムズ海峡封鎖に対する危機感の違いだった。韓国大統領「油1滴を節約し、ビニール袋1枚をムダにしないで」韓国は大統領が「油1滴を節約し、ビニール袋1枚をムダにしないで」と国民に直接呼びかけ、民間は公共交通機関の利用やシャワー時間を短くするなどに取り組み、官庁も公用車利用を