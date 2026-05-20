香川県庁 香川県は19日、2025年度に県外からの移住者数を発表しました。転入手続きの際にアンケートなどを行い、進学や転勤などを除いて集計しました。 移住者数は2857人で、2024年度と比べて22人減りました。移住世帯数は1945世帯で55世帯増加しました。香川県の東京・大阪事務所などで応対した移住相談の件数は5665件で、395件増加しました。 年齢別では20代が34.4％で最も多く、30代（15.9％）、50代（12.8％）