プルマン東京田町に、メロン・マスカット・マンゴーによる「涼をまとう”緑”果実のアフタヌーンティー」が登場。緑を感じ、一口ごとに涼がほどける夏のアフタヌーンティーです☆ プルマン東京田町「JUNCTION 」涼をまとう”緑”果実のアフタヌーンティー 期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）時間：14:30〜（最終入店 16:00）場所：JUNCTION予約：Web、電話 03-6400-5855 （プルマン東京田町 代表 / レストラ