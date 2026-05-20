求人サイトを運営する各社が4月のパート・アルバイトの時給動向を発表。新年度に入ってからも引き続き幅広い業種や職種で時給の上昇傾向が続いていることが分かった。【こちらも】2月のパート・バイト時給は上昇引き続き春の人材入れ替えで■アイデムは東西日本ともに前年上回る14日、アイデムが4月の「パート･アルバイトの募集時平均時給」を発表した。東日本エリアの平均時給は前年同月比55円増の1,283円、関東4都県（東京