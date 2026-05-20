俳優の舘ひろしが20日、都内で開催された主演映画『免許返納!?』のプレミアイベントに出席。舘は共演の西野をエスコートしてレッドカーペットに登場。作品について「皆さんに笑っていただける映画になっていると思います」と笑顔で語った。【写真】舘ひろしが西野七瀬をエスコートプレミアイベント＜フォトギャラリー＞本作は、アクションに情熱を燃やす70歳の現役映画スター・南条弘（舘）と、南条のマネージャー・川奈舞（