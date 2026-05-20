【新華社合肥5月20日】中国安徽省宣城市旌徳（せいとく）県の三山村では、棚田に水を張った後の「雲上棚田」と呼ばれる美しい景観が広がっている。地元はここ数年、農業と観光の融合発展の道を積極的に探り、自然景観と田園生活体験、農業体験を一体化した独自の農業観光ブランドを築いている。（記者/呉万蓉）