（新静岡セノバ前から中継須藤 駿介 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（須藤 駿介 アナウンサー）さあ「しずおか献立予報」です。スーパーで聞いたお買い得な野菜を、お値段、そして簡単レシピと合わせてご紹介していきます。さあ、きょうはですね、こちら「食鮮館タイヨー･高松店」の店長、木川さんにうかがいました。おすすめの食材はズバリこちらです。「ジャガイモ」。（松浦 悠真 気象