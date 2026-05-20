◆大相撲夏場所１１日目（２０日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭５枚目・正代（時津風）に送り出され、負け越した。大関・霧島（音羽山）は、小結・若隆景（荒汐）を寄り切り、２敗で首位を守った。若隆景は３敗に後退。新関脇・熱海富士（伊勢ケ浜）は、西前頭２枚目・美ノ海（木瀬）に寄り切られ、５勝６敗。新関脇・琴勝峰（佐渡ケ嶽）は、西前頭６枚目・藤青雲（藤島）を押し倒して７勝目。西前頭４