今、静岡で、お得に一流の極上グルメが思う存分食べられると注目を集めているのがホテルのランチビュッフェ。たまにはちょっと豪華に自分へのご褒美にと、おいしくて、至福の非日常時間を過ごせるのが人気の秘密。静岡駅・北口にあるホテルアソシア静岡のランチビュッフェは「静岡マルシェ」がテーマ。地元食材をふんだんに使ったバラエティ豊かな料理に、一人一皿限定の渾身の逸品。さらに珍しい体験型のタコスバーな