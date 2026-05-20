１９日、第１０回中ロ博覧会の中国石油ブースで、石油・天然ガスの探査・開発全体を支えるシステムの展示を見学する来場者。（ハルビン＝新華社記者／那宇奇）【新華社ハルビン5月20日】中国黒竜江省ハルビン市で開催中の第10回中国・ロシア博覧会では、中国製のロボットや新エネルギー車、無人農業機器、資源探査システムなど先端技術関連の製品が集中的に展示されている。特色ある文化工芸品も並び、各国のバイヤーが足を止め