「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグＫＯＮＡＭＩ月間ＭＶＰ」（４月度）が２０日発表され、Ｊ２・Ｊ３のＥＡＳＴ―ＢグループではＪ２ジュビロ磐田のＭＦグスタボシルバ（２８）が選ばれた。グスタボシルバは４月の全５試合に出場して３ゴールと活躍。同２５日のＪ３岐阜戦（１〇０）では、鮮やかなカウンターから決勝点を挙げている。初受賞に、クラブを通じて「受賞できて本当にうれしいです。これからもさらに成長・向上