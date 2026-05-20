Jリーグは20日、百年構想リーグの4月の月間表彰を発表し、J1で東はFC東京の佐藤恵、西は福岡の見木がMVPを受賞した。J1ベストゴールは、水戸のルーキーで18歳の安藤がFC東京戦で決めたドリブルからのシュートと、福岡の見木が広島戦で突き刺したロングシュートが選出された。21歳以下が対象のヤングプレーヤー賞は水戸の安藤とG大阪のGK荒木が受賞。ベストセーブ賞には浦和のGK西川とC大阪のGK中村航が輝いた。