◇大相撲夏場所11日目（2026年5月20日両国国技館）10日目まで3勝7敗と苦しんでいる東大関の琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は、結びの一番で西勇輝前頭5枚目の正代（34＝時津風部屋）と対戦。敗れて負け越しが決まった。 過去の対戦成績は琴桜10勝に対し、正代が5勝。胸であたり、琴桜が右にいなしてのど輪で押し込むが、正代にあてがわれ、上体が起こされてしまう。逆にいなされ背中をとられると万事休す。そのまま土俵の外に送