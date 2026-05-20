実家に帰省していたママさんが、3週間ぶりにワンコと再会したら…？ワンコの愛を感じる熱烈歓迎が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万5000回再生を突破しています。 【動画：3週間、実家に帰省した結果→帰宅後にドアを開けた瞬間、犬が飛んできて…喜びあふれる『再会の光景』】 ワンコとママが3週間ぶりに再会 YouTubeチャンネル「ペコビーたん」に投稿されたのは、実家に帰省していたママさんが自宅に帰ってきて