プレミアリーグ第37節ボーンマス対マンチェスター・シティの一戦は1-1のドローに終わった。38分、先制したのはホームのボーンマスだ。新星イーライ・ジュニア・クルピがゴールを挙げ、リードを得る。試合を通じてアウェイのシティはボール保持を試みるも、正確なボーンマスのプレッシングに苦戦。後半アディショナルタイムにアーリング・ハーランドが同点弾を挙げたが、反撃はここまで。勝利を逃し、首位アーセナルのリーグ優勝が