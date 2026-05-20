ラウタロ・マルティネスが考える現世界最高のストライカーはーー。『La Gazzetta dello Sport』のインタビューに応じたラウタロは、自身の見解を語っている。インタビュー内で世界最高のストライカーについて聞かれたラウタロは、「ハリー・ケインだ。ボールコントロールやリンクプレイ、ゲームへの理解、ヘディングなど怪物レベルだよ。アーリング・ハーランドより上だと思うね」と回答した。今季のケインはチャンピオンズリーグ