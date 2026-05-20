最終節までもつれたラ・リーガの残留争いに決着がつこうとしている。ラ・リーガの残留争いは、37節終了時点でレアル・オビエドの降格が決定。最終節を前にして5チームに降格の可能性がある。残留争いには、浅野拓磨が所属するマジョルカも巻き込まれており、厳しい状況に置かれている。前節残留争いのライバルであるレバンテに敗れたマジョルカは現在降格圏の19位。浅野拓磨は後半途中から投入されたが得点を奪うことはできず、チ