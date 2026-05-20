ニュージーランド航空は、東京/成田〜クライストチャーチ線を11月27日に開設する。火・木・土曜の週3往復を運航する。機材は新仕様のボーイング787-9型機を使用する。所要時間は東京/成田発が11時間、クライストチャーチ発が11時間35分。2015年3月以来、約11年ぶりの運航再開となる。運航期間は2027年5月8日まで。クライストチャーチ空港のある南島には、ニュージーランド最高峰のアオラキ／マウント・クックや星空保護区のテカポ