大相撲夏場所は11日目。勝ち越しに王手のかかる金沢市出身の十両、炎鵬は、優勝争いで単独トップに立つ1敗の風賢央と対戦しましたが、押し倒しで敗れました。取組で炎鵬は、相手の左を差しにいくもすぐさま振りほどかれてしまい、距離をとる相手の激しい突っ張りに阻まれてしまいます。最後は押し倒しで敗れ、星を7勝4敗とし、21日の一番に勝ち越しをかけます。一方、前頭15枚目、石川県津幡町出身の欧勝海は、獅司に寄り切りで勝