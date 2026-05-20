◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２０日、美浦トレセンデビューからの全５戦でレースの主導権を握っているロンギングセリーヌ（牝３歳、美浦・竹内正洋厩舎、父モーリス）は、桜花賞以上の雰囲気で牝馬クラシック２冠目へ向かう。石橋脩騎手を背に、美浦・Ｗコースでゴールドエンバー（３歳未勝利）、オオセイケイ（２歳新馬）を大きく追走。みるみるうちに差を詰めて直