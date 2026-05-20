巨人の山瀬慎之助捕手（２５）が２０日、新たな打撃フォームに挑戦していることを明かした。この日は、ジャイアンツ球場で２軍練習に参加。１軍再昇格に向けて「自分のバッティングの能力をあげられるように」と意気込んだ。星稜高の後輩である内山（ヤクルト）からアドバイスを受け、体の回旋を意識する打ち方に変えた。１７日に「８番・捕手」でスタメン出場したファーム・リーグ西武戦で初めて実践。１試合で２本塁打、３打