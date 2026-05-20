女優の三田寛子の結婚式の思い出ショットが話題になっている。２０日までに更新したインスタグラムに「私達の３５年前の結婚式当日は中村家の親族席は空っぽ両家みんなが新婦側に来て花嫁の支度を案じながら見守って下さいました」とつづり、「とくに和装の時には私のそばにずっといて下さった中村の父七代目中村芝翫」と３５年前の結婚式の思い出を振り返った。続けて「来る長男橋之助の結婚式主人が花嫁を見守る同じ