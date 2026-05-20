賄賂を受け取った疑いで、日本郵便の元社員が逮捕されました。日本郵便東京支社の元社員・米田伸之容疑者（37）は、郵便物の収集業務を板橋区の運送会社に委託させるため、入札で便宜を図った見返りに、東京ディズニーリゾートのホテル代など120万円相当の賄賂を受け取った疑いが持たれています。また、運送会社の社長・西村光一容疑者（56）ら2人も贈賄の疑いで逮捕されました。運送会社の受注額は、4年間で7億円を超えていたとい