フランスの高級ブランド「アミパリス」の偽物を販売したなどとして衣料品店の経営者らが逮捕されました。 商標法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪市東成区で衣料品店を経営する韓国籍の鄭泰弘容疑者（71）ら男女7人です。警察によりますと鄭容疑者らは今年1月、フランスの高級ブランド「アミパリス」の偽物のズボンを販売したなどの疑いがもたれています。 おととし8月、「アミパリス」の代理人から「店でブランドの