阪神高速などでは神戸市内の一部の区間で通行止めに。渋滞に注意が必要です。 5月20日午前10時ごろ、阪神高速3号神戸線の湊川出口周辺に続く車の列。午前10時半すぎには最長4.1kmの渋滞が発生しました。帰省ラッシュの時期、というわけでもありませんが、どうしてなのか。その理由が、高速道路のリニューアル工事です。 阪神高速によりますと、3号神戸線などは開通から50年以上がたち、舗装にひび割れなどができてい