きのう、中国・上海市の日本料理店で刃物を持った男に3人が襲われ、日本人2人がけがをした事件で、中国外務省は事件の詳しい経緯について「捜査中」であると発表しました。日本時間きのう午後1時半ごろ、上海市の商業ビルにある日本料理店で男が果物ナイフを持って店内に押し入り、3人が負傷しました。中国外務省の郭嘉昆報道官はきょうの会見で、負傷者に日本人が2人いることを明らかにしたうえで、「事件の詳しい経緯については