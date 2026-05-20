韓国訪問から戻った高市総理大臣は、今の国会で初となる党首討論に臨みました。過去最多、野党6党首との間でどのような論戦が交わされたのでしょうか。委員会室に入ると、拍手で迎えられた高市総理。討論が始まる直前には、「おかえりなさい」「ただいま〜。結局二日酔い」などとやり取りがありました。韓国で首脳会談を終えた高市総理。20日午前に帰国後、休む間もなく国会での党首討論に臨みました。過去最多となる野党6党のトッ