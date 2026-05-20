日本郵便東京支社の元社員の男が、配送業務を委託する業者に便宜を図った見返りに賄賂を受け取ったとして逮捕されました。収賄の疑いで逮捕されたのは、日本郵便東京支社の元社員・米田伸之容疑者です。また、日本郵便から配送業務を委託されていた「ハルキエクスプレス」の代表取締役・西村光一容疑者らも贈賄の疑いで逮捕されました。警視庁によりますと、米田容疑者は2024年から去年にかけ、郵便ポストから郵便物を回収し、配送