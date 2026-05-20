ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が16日より、かわいらしい見た目やぷにぷにとした動きで幅広い世代で人気上昇中のキャラクター「ぷにぷにうんちくん」との初コラボレーションイベント『ぷにぷにうんちくん』を開催している。17LIVEがぷにぷにうんちくんと初コラボ○限定デジタルプライズやグッズが贈呈このイベントは、17LIVEユーザーであれば、誰でも参加可能。イベント期間中は、ぷにぷにうんちくんのキャラクターをモチー