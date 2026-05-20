ヤンキースに火をつけたのは、指揮官の退場劇だったのか。チームは現地時間１９日（日本時間２０日）、本拠地ヤンキー・スタジアムで昨季ア・リーグ覇者のブルージェイズに５―４で競り勝ち、同地区対決で２連勝を飾った。３０勝１９敗でア・リーグ東地区２位。首位レイズ（３２勝１５敗）とは３ゲーム差に迫り、一時の停滞感を振り払い始めている。試合中盤、場内の熱を一気に引き上げたのがアーロン・ブーン監督（５３）だっ