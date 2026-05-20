ボートレース尼崎は２０日、次節の「日刊スポーツ杯争奪ルーキーシリーズ第１１戦スカパー！・ＪＬＣ杯」（２２日開幕）からレースを再開することを発表した。前節の初日となった１５日にモーター不調が相次いだため同日７Ｒ以降から最終日１８日までの全レースを中止・打ち切り。事故発生後、原因部品の交換、全モーターの洗浄、点検を徹底。安全な開催体制が整ったためレースを再開する。ルーキーシリーズは２２日から２７