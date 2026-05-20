モバイルオーダーで注文できる最新スタイルの麻辣湯東急東横線・代官山駅を出て徒歩約1分の場所に2025年12月にオープンした「転転麻辣湯」。Z世代を代表するマーケティング会社「僕と私と株式会社」が、中国発祥の麻辣湯を日本人ならではの視点でプロデュースし、再構築しています。お店はビルの1階。ウインドウに大きく店名が描かれていてすぐに見つけられます。キャッチーでユニークな店名には、“味の流れが転じ、気分までハッ