栃木県上三川（かみのかわ）町の住宅で富山（とみやま）英子さん（69）が殺害され、40代の長男と30代の次男が負傷した事件。徐々にその全体像が明らかになりつつあるようだーー。「栃木県警下野署の捜査本部は、強盗殺人容疑で横浜市港北区に住む無職の竹前海斗容疑者（28）と、妻の美結（みゆう）容疑者（25）を逮捕しました。事件では、指示役で逮捕された竹前容疑者らのほかに、実行犯として4人の高校生を逮捕しています。神奈