石垣牛のおいしさの秘密とは？1年中温暖な気候の石垣島には、牛のエサとなる牧草が豊富。青々とした牧草をたくさん食べてストレスなくのんびりと育つため、体が大きく上質な肉質になるのだとか。【焼肉の人気4店】たけさん亭／迫力の厚切り肉「特上3種盛」220g8580円「たけさん亭」では、石垣牛の買参権をもった店主がA4・5等級のみを一頭買いで仕入れ、食べごろを見極めて提供しています。自店でさばくため部位が細かく分けられ、