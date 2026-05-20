【モデルプレス＝2026/05/20】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が5月20日、自身のInstagramを更新。子どもたちとの散歩ショットを公開し、話題となっている。【写真】48歳歌舞伎俳優「身長同じくらいで可愛い」子ども2人の全身散歩ショット◆市川團十郎、子どもたちとの過ごし方を公開團十郎は「二人と散歩すると、なんか ホッとします。なんだろね、、ありがとうって伝えてる」とつづり、写真を複数枚投稿。木漏れ日の中を散歩する長女