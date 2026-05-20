英雄の願いも、眠れる獅子を目覚めさせることはできなかった。かつてのビッグ6の一角、トッテナムの降格が現実味を帯びている。【写真】ソン・フンミンの元カノイングランド・プレミアリーグのトッテナムは5月20日（日本時間）、敵地スタンフォード・ブリッジで行われたリーグ戦第37節でチェルシーに1-2で敗北を喫した。この敗北による衝撃は計り知れない。下位3チームが自動降格となるなか、トッテナムは降格圏ギリギリの17位に低