【モデルプレス＝2026/05/20】タレントのスザンヌが5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理3品を公開し、反響を呼んでいる。【写真】39歳美女タレント「器もオシャレ」子どもたちに大好評のヤングコーンメニュー◆スザンヌ「子どもたちに大好評」ヤングコーン料理など披露スザンヌは「子どもたちに大好評だったヤングコーンのバター醤油 しあわせ食感」とコメントを添え、写真を投稿。縦に切った髭付きのヤングコーン