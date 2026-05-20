K-POPグループALLDAY PROJECTのメンバーであり、新世界グループ創業家3世としても知られるアニーが、アメリカの名門・コロンビア大学の卒業式でキャッチされた。5月19日（現地時間）、米ニューヨークで開催されたコロンビア大学の卒業式のライブ映像に、アニーの姿が映っていた。【写真】アニー、清楚な卒業ガウン姿アニーは、大学のシンボルカラーである水色の卒業ガウンに学士帽を合わせ、明るい表情でカメラに向かって手を振っ