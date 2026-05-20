いま注目の文筆家のエッセイ、小説などの創作を4号続けて掲載。今回は2495号（2026年5月13日発売）から、影山優佳さんのエッセイ連載 第1回「ハッシュタグ」をお届けします。先日、こちらの連載の担当編集の方に「ハッシュタグが多い」と言われた。いまこの文章を読んで、どきっとしていらっしゃるのではないだろうか、などとワクワクする。幸せな話だからである。「ハッシュタグ」というのは趣味だったりよく話せる話題であったり