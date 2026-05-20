七区用排水機場で行われた訓練岡山・南区 梅雨を迎える前に、中国四国農政局が20日、排水ポンプ車の訓練を行いました。 訓練では中国四国農政局の職員約30人が、車両に搭載されている排水ポンプの操作方法やホースの設置手順などを確認しました。 中国四国農政局では6台のポンプを搭載している大型車両と2台のポンプを搭載している小型車両を所有していて、毎年、梅雨の前に訓練を行っています。 ポ