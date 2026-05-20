藍染に象徴されるジャパンブルーへの敬意を表現 ポルシェ911 GT3アルティザンエディション｜Porsche 911 GT3 Artisan Edition アルティザンエディションは“真のラグジュアリーは細部に宿る”という思想のもと、カスタマイズプログラムの「ポルシェ・エクスクルーシブ・マニュファクチャー」によって特別に仕立てられた初めての日本限定車。機械工学とクラフトマンシップというふたつの卓越した世界を