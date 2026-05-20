病気の子供を仕事などで親が面倒を見られない場合に一時的に預けられる「病児保育」。共働き世帯が急増する中、病児保育の体制の整備が急務になっています。そんな中、愛知県豊明市にできた新たな施設を取材しました。病児保育に対応した「桜花クリニック」、2026年4月、愛知県豊明市に開業しました。この日は、看護師と保育士が発熱の症状などがある1歳～3歳の子供たちをケア。名古屋市と豊明市に住む生後半年以上の